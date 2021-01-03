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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 16 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

الأحد 03/يناير/2021 - 11:29 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، عن تداول 16 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للميناء، اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19788 طنا، تشمل 7506 أطنان يوريا، و5580 طن فوسفات، و2350 طن أسمنت، و502 طن رمل و3850 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22287 طنا، تشمل 19450 طن ذرة، و2837 طن حديد. ‎

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1104 حاويات مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة وسلوفينيا والصين وإنجلترا وألمانيا وهونج كونج وكوريا الجنوبية، بينما بلغ عدد حاويات الوارد 381 حاوية مكافئة، وعدد حاويات الترانزيت 2488 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 151 ألفا و173 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50 ألفا و921 طنا.

كما غادر قطار بعد أن قام بشحن 25 حاوية 40 قدما متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2201 شاحنة.

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