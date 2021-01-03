293 إصابة جدبدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية، على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 114 ألفا و83 حالة، تعافى منها 108 آلاف و86 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 4 آلاف و965 حالة، فيما تلقى 4 آلاف و663 حالة العلاج في المستشفيات.