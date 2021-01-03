23 وفاة و670 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، أنه بهذه الحصيلة الجديدة فأن إجمالي عدد حالات الوفاة بكورونا في ليبيا منذ تفشي الوباء، بلغ 1510 والإصابات 101414 حتى الآن.