تصريحات أردوغان عن المحجبات تشعل موجة غضب في تركيا

لاتزال المعارضة التركية تنتقد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين، عن المحجبات.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فقد فتحت تلك التصريحات موجة انتقادات لم تهدأ، في وجه زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد.ووصف زعيم حزب الديمقراطية والتقدم ديفا، علي باباجان، تلك التصريحات بالبالية، قائلًا في تغريدة على حسابه، أمس السبت: الرئيس والسياسيون التابعون له الذين يحاولون تقييم الناس وفقًا لعرقهم ومعتقداتهم وملابسهم ولغتهم ومستوى معيشتهم، هؤلاء سياسيون عفا عليهم الزمن".بدوره، طالب زعيم المعارضة التركية، كمال كلتشدار أوغلو، أردوغان بالاعتذار للمحجبات، قائلًا: عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء. لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة عرض".