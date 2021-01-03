بسبب «الشبورة».. إغلاق طريق «شبرا - بنها الحر»

تسببت الشبورة المائية بمحافظة القليوبية، في حجب الرؤية بعدما غطت سماء المراكز والمدن التابعة لها.وأغلقت إدارة مرور القليوبية طريق «شبرا - بنها» الحر في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة؛ منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.من جانبها، فرضت إدارة المرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات؛ منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائيةفيما دفعت إدارة المرور القليوبية فريق من ضباط المرور، بقيادة المقدم محمد سعد إلى عددا من طرق المحافظة لتنظيم حركة وضبط سرعة قائدي السيارات، تجنبًا من حدوث حوادث بسبب الشابورة المائية الكثيفة وخصوصا طريق بنها المنصورةوكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخي الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.