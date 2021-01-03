حبس صاحب مخزن لاتهامه بممارسة مهنة صيدلي دون ترخيص

أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، بحبس صاحب مخزن لاتهامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وبحوزته 20 ألف عقار طبي مجهول المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من ضبط «ع.ع»، 21 سنة، مسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ومقيم دائرة قسم شرطة الأميرية، لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة بدون ترخيص، والقانون رقم 281 لسنة 1994م بشأن الغش والتدليس، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994.وعثر بداخل المخزن على المضبوطات «20،200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع لعلاج السعال، مسكن للآلام، خافض للحرارة، 267،798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.