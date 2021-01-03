رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 03/يناير/2021 - 11:16 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سيتم تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقد شددت المحافظ على جميع الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمحافظة بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وفى سياق متصل،ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية قدرها ٤٠٠٠ آلاف جنيه فى حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك