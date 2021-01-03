محافظ دمياط تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك تعاون تام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت أنه اعتبارًا من اليوم الأحد سيتم تطبيق غرامة فورية قيمتها ٥٠ جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، لافتة إلى أنه فى حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.وقد شددت المحافظ على جميع الوحدات المحلية والأجهزة التابعة للمحافظة بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وفى سياق متصل،ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية قدرها ٤٠٠٠ آلاف جنيه فى حالة رصد أية مخالفة مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.