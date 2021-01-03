بعد انقشاع الشبورة.. فتح كافة الطرق المغلقة أمام حركة المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، عن فتح طريق الكريمات والعلمين، وكافة الطرق المغلقة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.يذكر أن المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على عدد من الطرق الرئيسية تعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلقها في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة تعيق الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.