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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

في حوش مدرسة.. مدرس يقتل زوجته لخلاف حول النفقات ببولاق الدكرور

الأحد 03/يناير/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أنهى مدرس حياة زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لخلافات بينهما حول الانفاق على المنزل، وقد ألقت قوات الأمن القبض على الزوج المتهم بحوزته أداة الجريمة.

و تلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، وانتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في انحاء الجسد.

وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في احدى الدول العربية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.

و أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته امام المدرسة التي تعمل بها، وما أن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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