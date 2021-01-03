رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3.7 مليار جنيه تمويل من «تنمية المشروعات» للشباب في 2020

الأحد 03/يناير/2021 - 11:13 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
طباعة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد قام منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر بتمويل 124 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى قدره 3.7 مليار جنيه أتاحت 195 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 119 مليون جنيه تم ضخها من الجهاز للمشاركة فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف المحافظات لتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها والمساعدة فى تشغيل العمالة الموسمية غير المنتظمة الأمر الذى أتاح لهم 301 ألف يومية تشغيل. وأوضحت نيفين جامع أن الوجه القبلى يأتى على رأس اهتمامات الجهاز حيث حصل على 46 % من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعهم على الاقبال على العمل الحر.

وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز نجح فى تقديم هذا التمويل والدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وما فرضتها من قيود على حركة التجارة وتأثيرها على النمو الاقتصادى وأشارت إلى أن الجهاز كان حريصا منذ بداية ظهور أزمة كورونا على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بمشروعاتهم. وأضافت أن كافة فروع الجهاز بالمحافظات لم تتوقف عن تقديم خدماتها حيث نجحت مجمعات خدمة المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز فى هذه المحافظات فى تقديم ما يزيد على 27 ألف خدمة للعملاء تمثلت فى استخراج الرخص النهائية والمؤقتة للمشروعات والرقم القومى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وخدمات أخرى متنوعة.

وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز نجح فى تقديم حزمة من الخدمات غير المالية وعمل على تطويرها وتقديم بعضها اليكترونيا حيث استفاد ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال كما تم تسجيل ما يزيد على ألفين مستفيد بالجهات الحكومية نجحوا فى المشاركة بمناقصات بلغت 186.8 مليون جنيه كما تم تنفيذ 277 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات بلغت 14 مليون جنيه واشراك 274 مشروع بشركات القطاعين العام والخاص حققوا مبيعات بلغت 6.2 مليون جنيه كما تم تقديم 4634 خدمة دعم فنى متنوعة للمشروعات الزراعية الصغيرة فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى واستفاد ما يزيد على 8 آلاف عميل من خدمات تطوير المشروعات الصناعية ونجحت مشروعات الحاضنات فى احتضان 86 مشروع جديد استفادوا من الخدمات المتنوعة التى تقدمها كما تم تسجيل 145 مشروع جديد على منصة المشروعات الصغيرة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم واستفاد 67 عميل من استشارات التسويق الاليكترونى تم تقديمها خلال معرض تراثنا وبالإضافة إلى ذلك قام الجهاز بتنظيم 67 معرض شارك فيها 1977 عارض حققوا مبيعات زادت على 79 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. بدء تسليم شقة أول ساكن رسميا في العاصمة الإدارية

يبدأ تسليمها بعد قليل.. الصور الأولى لأول عمارة سكنية بالعاصمة الجديدة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك