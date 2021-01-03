3.7 مليار جنيه تمويل من «تنمية المشروعات» للشباب في 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد قام منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر بتمويل 124 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى قدره 3.7 مليار جنيه أتاحت 195 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى 119 مليون جنيه تم ضخها من الجهاز للمشاركة فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف المحافظات لتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها والمساعدة فى تشغيل العمالة الموسمية غير المنتظمة الأمر الذى أتاح لهم 301 ألف يومية تشغيل. وأوضحت نيفين جامع أن الوجه القبلى يأتى على رأس اهتمامات الجهاز حيث حصل على 46 % من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعهم على الاقبال على العمل الحر.وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز نجح فى تقديم هذا التمويل والدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الرغم من تداعيات أزمة كورونا وما فرضتها من قيود على حركة التجارة وتأثيرها على النمو الاقتصادى وأشارت إلى أن الجهاز كان حريصا منذ بداية ظهور أزمة كورونا على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بمشروعاتهم. وأضافت أن كافة فروع الجهاز بالمحافظات لم تتوقف عن تقديم خدماتها حيث نجحت مجمعات خدمة المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز فى هذه المحافظات فى تقديم ما يزيد على 27 ألف خدمة للعملاء تمثلت فى استخراج الرخص النهائية والمؤقتة للمشروعات والرقم القومى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وخدمات أخرى متنوعة.وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز نجح فى تقديم حزمة من الخدمات غير المالية وعمل على تطويرها وتقديم بعضها اليكترونيا حيث استفاد ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال كما تم تسجيل ما يزيد على ألفين مستفيد بالجهات الحكومية نجحوا فى المشاركة بمناقصات بلغت 186.8 مليون جنيه كما تم تنفيذ 277 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات بلغت 14 مليون جنيه واشراك 274 مشروع بشركات القطاعين العام والخاص حققوا مبيعات بلغت 6.2 مليون جنيه كما تم تقديم 4634 خدمة دعم فنى متنوعة للمشروعات الزراعية الصغيرة فى مجال الانتاج والتصنيع الزراعى واستفاد ما يزيد على 8 آلاف عميل من خدمات تطوير المشروعات الصناعية ونجحت مشروعات الحاضنات فى احتضان 86 مشروع جديد استفادوا من الخدمات المتنوعة التى تقدمها كما تم تسجيل 145 مشروع جديد على منصة المشروعات الصغيرة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم واستفاد 67 عميل من استشارات التسويق الاليكترونى تم تقديمها خلال معرض تراثنا وبالإضافة إلى ذلك قام الجهاز بتنظيم 67 معرض شارك فيها 1977 عارض حققوا مبيعات زادت على 79 مليون جنيه.