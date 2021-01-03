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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أمال رزق الله: «شائعات وحقائق» تحبط أهداف المتربصين بالدولة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:12 ص
أمال رزق الله
أمال رزق الله
عائشة حسن
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أشاد النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بفقرة " شائعات وحقائق " التي يتم نشرها على مدار الساعة من خلال رئاسة مجلس الوزراء بجميع ومختلف وسائل الإعلام "المرئية - المسموعة - المقروءة" وعبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، بهدف نفي أو توضيح كل ما يتم نشره من إشاعات وأخبار " مُفبركة " الغاية منها إثارة الشعب المصري من جانب المُتربصين بالدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وشددت عضو مجلس النواب في بيان لها، على أهمية مثل هذه الإيضاحات التي تقوم بها الوزارة وذلك من أجل توطيد وتعميق حالة المصداقية والشفافية بين المواطن والحكومة، خاصة في ظل الحملات الإعلامية المُمنهجة التي تُشن وبشراسة على الدولة المصرية، من جانب الإعلام الممول والمُضلِل التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.

واختتمت النائبة البرلمانية بيانها، بالإشارة إلى أن هذه الفقرة وإن كانت في ظاهرها تبدو بسيطة إلا أن في باطنِها وفحواها هدف في غاية الأهمية، وهو وأد ما يمكن أن يندلع من فتنة أو ما قد يتم إثارته من إشاعات الهدف منها إثارة البلبلة والقلائل بين صفوف أبناء الوطن، بغرض النيل من استقرار وأمان الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية الحكيمة.

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