فوكس نيوز: شفاء أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في فلوريدا

أعلنت فوكس نيوز، اليوم الأحد، عن شفاء أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في فلوريدا.وكان مسئولو الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية قد أعلنوا تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، وقالت وزارة الصحة بولاية فلوريدا، إن الشخص المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد من مقاطعة مارتن، في العشرينات من عمره وليس له سجل سفر.و أشارت وزارة الصحة بفلوريدا في بيان على حسابها بموقع "تويتر": "تعمل الإدارة مع مركز السيطرة على الأمراض بالتحقيق في هذا الأمر والسيطرة عليه، ونشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة التخفيفمن الأنشطو لتجنب الإصابة بالفيروس "