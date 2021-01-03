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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«نيويورك تايمز»: نهر النيل شاهد على الحضارة المصرية

الأحد 03/يناير/2021 - 11:12 ص
نهر النيل
نهر النيل
هدير سند
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحدثت فيه عن جمال نهر النيل والاهتمام برياضة "التجديف" في نيل القاهرة. وقال التقرير إن المصريين اعادوا اكتشاف تلك الرياضة ووجدوا لها منظورا جديدا، حتى حظيت باهتمام كبير من سكان العاصمة وأصبحت تمارس من قبل العديد من مراكز الرياضات المائية.

وعن نهر النيل، قال التقرير إنه كان شاهدا على الحضارة المصرية منذ آلاف السنين، حيث أعطت مياهه الطينية ثروات زراعية أقامت إمبراطوريات ضخمة وما زال يقدم للبلاد الكثير من الخير الوفير، لافتا إلى أن المصريين لديهم ارتباط كبير بالنهر ويحبون قضاء صباحهم بجواره كل يوم، وعند غروب الشمس، تتلألأ قوارب الحفلات على جسوره.

وذكرت الصحيفة أن محبي رياضة التجديف في القاهرة، يخرجون بحلول الساعة السادسة صباحًا، عندما يكون أغلب الناس قد عادوا إلى منازلهم، حيث تقل زحمة المرور ومظاهر الفوضى في العاصمة حتى أن الطيور تكون مسموعة في هذا الوقت من الصباح حيث يخفى ضباب الشتاء الفنادق ذات الخمس نجوم على طول النهر، ويذهبون إلى قواربهم للاستمتاع بتلك الريا ضة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن عبير علي ( 34 عامًا ) التي أسست أكاديمية للتجديف وسط القاهرة، قولها: "أن تكون فى الماء في الصباح الباكر، حيث لا تفكر في أي شيء سوى أن تتبع الشخص الذي أمامك، فهذا يأخذك خارج المدينة بالكامل".

ولفتت إلى أنها بعد سنوات قليلة من افتتاحها المدرسة في عام 2013، كان لديها قائمة انتظار طويلة لمئات الأشخاص الذين يريدون ممارسة التجديف بنهر النيل، مضيفة إنه يوجد الآن الكثير من سكان القاهرة المهتمين بالتجديف المائي ويتخذونها هواية لهم.

وقالت نادين أباظة (43 عامًا)، التي بدأت ممارسة التجديف قبل ثلاثة أشهر في مدرسة بالقرب من منزلها في المعادي لـ"نيويورك تايمز":عندما يسمع الناس أنني امارس رياضة التجديف، فإنهم يتساءلون "ما هو التجديف!"، مضيفة أن معظم الناس عندما يرون الأشخاص وهم على القوارب يجدفون في المياه بينما هم يقودون سيارتهم فوق النيل، لا تخطر على بالهم بأن هذا الامر شىء يمكن القيام به

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلي أن المصريين يعتمدون بشكل حيوي على مياة نهر النيل في مختلف أنشطتهم اليومية، وفي أحياء أخرى خارج القاهرة، يذهب بعض الأشخاص إلى النيل لصيد الأسماك.

وأضافت أن هواية التجديف كانت ممتدة إلى عهد الفراعنة القدامى، حيث تشير المنحوتات القديمة والقوارب النموذجية الموجودة في المقابر إلى أن الفراغنة كانوا يجدفون في نهر النيل لنقل الإمدادات بما في ذلك الكتل الحجرية الضخمة للأهرامات العظيمة، وكذلك للاحتفال بالمهرجانات او لمجرد التجول والتمتع بسحر النيل، لافتا إلى أن أمنحتب الثاني، الفرعون الذي حكم مصر من حوالي 1426 إلى 1400 قبل الميلاد، كان حريصا على التباهي ببراعته في التجديف.

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