816 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغ 62 ألفا و590 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.