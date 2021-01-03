816 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو
الأحد 03/يناير/2021 - 11:11 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغ 62 ألفا و590 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في طوكيو بلغ 62 ألفا و590 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.