ارتفاع اصابات كورونا في سنغافورة لـ 58697

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و697 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي لدى وصولهم البلاد.ولم تُسجل الوزارة حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافت 58 ألفا و476 حالة.