«اتحاد الغرف الخليجية»: القمة تدعم مسيرة التعاون وتجاوز التعقيدات

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، أن انعقاد أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل، في ظروف استثنائية تعتبر دليل قوي على وحدة قادة وشعوب دول المجلس، وحرصهم على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول المجلس من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي.وقال الأمين العام في تصريح له أوردته صحيفة "اليوم" السعودية: "نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن تدعم القمة، مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء، وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسيًا واقتصاديًا، امتثالًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، النابعة من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم".وأوضح الأمين العام أن عام 2020 شهد تداعيات جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الخليجي وهناك قناعة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، الأمر الذي يتطلب من دول المجلس استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم.