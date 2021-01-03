وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT)السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان) الذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة.وتابع الوزير أعمال إنشاء المحطات والأنفاق والكباري وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان) حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات وبلغت نسبة تنفيذها 20 %.كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 71.5 % حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور حتي محطة العاصمة الإدارية 1 بعدد 11 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، ومن المخطط افتتاح المرحلتين في احتفالات أكتوبر 2021.كما تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات ( العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع) حيث جاري أعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات، وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـة الانتقال والربط بين القـاهـرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة.