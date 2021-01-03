نتنياهو: أدرس تعيين وزير عربي مسلم في حكومتي القادمة

أفادت تقارير إعلامية صباح اليوم الأحد أن مصادر في حزب الليكود نقلت عن نتنياهو قوله في حوارات سرية أنه ينوي ضم مرشح عربي إلى لائحة مرشحي الليكود للكنيست على أن يعين هذا النائب لاحقاً في منصب وزير ليكون أول وزير عربي مسلم يتم تعيينه في منصب وزير من قبل حكومة الليكود.يشار إلى أن حزب الليكود يعمل على حشد الأصوات العربية للانتخابات القادمة وقد قام رئيس الوزراء الإسرائيلية نتنياهو في الأيام الأخيرة بزيارتين لمدينتين عربيتين لتفقد الأحوال فيهما غير أن المراقبين السياسيين يؤكدون أن زيارة نتنياهو لكل من مدينتي الطيرة وأم الفحم جاءت بنكهة انتخابية صرفة.وفي حديثه امام وسائل الاعلام في مدينة ام الفحم العربية الواقعة في وسط إسرائيل، قال نتنياهو: "لقد منحت في السنوات الأخيرة للبلدات العربية في إسرائيل 15 مليار شيكل (نحو 4,7 مليار دولار) وذلك من أجل سد الفجوات وكذلك دشنت تسع أقسام للشرطة في البلدات العربية من أجل التصدي للجريمة".وردا على سؤال إن كان يفعل ذلك بدوافع من الانتخابات القادمة، قال نتنياهو: "انظروا كيف يتعانق العرب واليهود في دبي وفي البحرين فلماذا لا يتعانق العرب هنا في إسرائيل؟ أنا لست ضد المواطنين العرب، انما أنا ضد الأحزاب العربية التي لا تعترف بالصهيونية وبدولة إسرائيل".وتابع نتنياهو: "لقد جلبت لإسرائيل أربعة اتفاقات سلام مع دول عربية، فلماذا لا نعقد السلام هنا بيننا مواطني إسرائيل عربا ويهودا، لماذا لا يكون العرب جزءاً من السلطة الحاكمة هنا؟ لماذا عليهم التصويت لأحزاب متطرفة لا تعمل لصالحهم؟ صوتوا لي أنا".بالمقابل، شن معارضو نتنياهو هجوما حادا عليه لما اعتبروه اقترابا من الجمهور العربي. وقال جدعون ساعر، المنافس لنتنياهو والذي انشق عن حزب الليكود، أمس: "بعد سنوات من التراخي والتقاعس، تذكر رئيس الوزراء الليلة حديثه عن وضع خطة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، ومن المؤسف أن الموضوع لم يكن يعنيه لغاية اليوم وحكومته منعت قبل فترة وجيزة مشروع قانون تقدمت به أنا لتحديد حد أدنى من العقاب لمن يضبط بحوزته سلاح غير مرخص".