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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ارتفاع إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في قسم 3 بـ «النقب» لـ 25

الأحد 03/يناير/2021 - 11:05 ص
الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين
وكالات
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أكد نادي الأسير، أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى الفلسطينيين بفيروس "كورونا"، في قسم (3) في سجن "النقب الصحراوي"، ارتفع إلى 25 منذ الإعلان عند إصابة أحد الأسرى الخميس الماضي، والعدد مرشح للازدياد.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى المصابين إلى قسم (8) في سجن "ريمون"، لافتًا إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية لهم.

واعتبر أن استمرار ظهور إصابات جديدة بين صفوف الأسرى، ينذر بخطر حقيقي على حياتهم ومصيرهم، وذلك بما تُشكله بنية السجون من بيئة خصبة لانتشار عدوى الفيروس، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية الحقيقية واللازمة داخل أقسامهم، واستمرار الاحتلال في حملة التحريض، وفرض مزيد من السياسات العنصرية ضدهم.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى، وكبار السّن منهم، ووقف عمليات الاعتقال اليومية، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحيا، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى.

يُشار إلى أن 73 أسيرا يقبعون في قسم 3، وهو قسم من 18 أخرى في سجن "النقب الصحراوي"، الذي يقبع فيه نحو 1200 أسير.

يشار إلى أنه سجلت 165 إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء، كان أعلاها في شهر نوفمبر الماضي في سجن "جلبوع".

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