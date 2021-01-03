الجيش الروسي يهزم فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في صفوف الجيش، بلغت 24 ألفا و406 أشخاص؛ وذلك عقب تسجيل شفاء 97 عسكريًا خلال الساعات الأخيرة.وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن عدد العسكريين الذين تلقوا لقاح «سبوتنيك V» بلغ 15 ألفًا؛ وذلك في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين".