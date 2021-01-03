7 وفيات و409 إصابات بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 7 وفيات و409 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، انه تم تسجيل 280 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال الساعات الاخيرة، مشيرة الى ان العدد الاجمالي للمصابين بلغ 42377 اصابة، من بينها 9938 حالة نشطة، و32046 حالة شفاء، و393 وفاة.واضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 271 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 145 حالة.