أولياء الأمور يكشفون خطط التعامل مع الأبناء بعد قرارات «التعليم» الأخيرة

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عن خططهم وطريقة تعاملهم مع أبنائهم بعد قرار استكمال الدراسة أون لاين وتأجيل الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.وطرحت عبير، سؤالا ونقاشا مع أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر، في الفيس بوك، حول هذا الأمر، حيث تفاعلت العديد من الأمهات، وقالت ولي أمر: " أنا هخلي ابني كل يوم يحل امتحان لمادة، وكل يوم يراجع مادة"، وتابعت أخرى: "حقيقة احنا لسه مخلصناش المنهج ولسه بنذاكر وبنراجع على اللي اخدناه وفي وقت طبعا للعب والموبايل".وأضافت ولي أمر أخري: "متابعة البرامج التعليمية على قناة مدرستنا، بفكر أشوف المنصات وتدريبات ومراجعة بهدوء من غير استعجال"، واستكملت أخرى: "المدرسة هتبدأ معانا من اليوم أون لاين فى نفس الميعاد من الساعة 8 إلى الساعة 2، بعد كدة هناخد وقت للراحة إذا أراد ربنا ونحاول نشوف أخد ايه ونحل عليه أو نراجع على حسب، بس ربنا يهدى الأولاد لأنهم للأسف مقتنعين أنهم فى إجازة ومسيطرة الفكرة عليهم".وذكر ولي أمر: "هما طبعا متعبين جدا لأن مافيش نوادي ولا مدارس لكن كله يهون مادام فى حضننا، بنحاول نذاكر تارة ونلعب تارة وبعد صدور القرارات الأخيرة الضغط أصبح أقل على الولاد فى المذاكره لسه فى وقت يعملوا كل حاجه بنحاول نشجعهم يرسموا يتعلموا لغة جديدة وأوقات طبعا بنحاول نقنعهم ما يتخنقوش مع بعض".وقالت ولية أمر: نخلص المناهج الأول.. لسه فاضل على الأقل درسين في كل مادة دا بالنسبه للإعدادية ونراجع على فات"، تضيف ولي أمر أخرى: "كل يومين هنراجع مادتين ونحل أسئلتهم عشان بنتى متنساش المنهج لأن حرام نوقف مذاكره خالص هينسوا كل المنهج اللى طلع عينينا فى مذاكرته وخلاص كنا امتحنا العملى وداخلين على النظرى ونخلص وبعد كده هناخدلنا أسبوعين إجازه نريح ونرجع نراجع تانى لأن أعتقد بنسبة 90،٪ مفيش امتحانات بعد يوم 20 فبراير لأن الحالات فى زيادة فمينفعش نوقف مذاكره ونضيع تعب الترم على الفاضى وربنا يقوينا".وقالت ولي أمر: "وقفت الدروس وبدأت تحفيظ قرآن لمدة أسبوعين مع متابعه لو أمكن قنوات التعليم دون اجهادهم، صراحه احنا خلصنا المنهج وذاكرنا كويس الحمد لله، لما يقرروا الرجوع إلى المدارس نبقي نراجع ونستذكر، أنا مش هضغط عليهم صراحه عمله اللي عليهم حبايبى".