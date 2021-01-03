لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، وفدًا من وزارة التعليم العالي لمراجعة الجودة، في مستهل زيارتهم لكلية التربية الرياضية.و ضم الوفد كل من، الدكتور محمد أبو الروس، رئيس الوفد، والدكتور علاء الدين محمد عليوة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد على، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور إبراهيم محمد إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على حصول كافة كلياتها على الاعتماد الأكاديمي والذي يُعد شهادة على ما تقوم كليات الجامعة من تقديمه من خدمة تعليمية وبحثية، وفق قواعد الجودة والتي تواكب المقدمة في التخصصات المناظرة المتاحة في أحدث الجامعات والمؤسسات التعليمة داخل مصر وخارجها،وهو ما أنعكس أثره في احتلال جامعة أسيوط لمكانة متقدمة بين الجامعات المصرية في الكليات الحاصلة على الاعتماد والذي يصل إلى 70 % من كليات الجامعة.ومن جانبه كشف الدكتور جمال محمد على، أن زيارة وفد فريق المراجعة الخارجية يأتي في إطار الإجراءات المعلقة بتقدم الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد من المقرر أن تتضمن كذلك زيارة للكلية بما فيها من قاعات دراسية، ووحدات وملاعب إلى جانب متابعة جهود الكلية في تقديم الخدمة التعليمية عن بعد بشكل يسير على الطالب التحصيل إلكترونيًا وهو ما بدأت الجامعة بالفعل من تطبيقه منذ العام الماضي.