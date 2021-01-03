إثيوبيا تعلن مشاركتها في مفاوضات سد النهضة اليوم

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيشلي بيكلي، اليوم الأحد، عن مشاركة بلاده في الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد، استئنافًا لمفاضاوت سد النهضة.وكتب «بيكلي»، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تبدأ المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن القواعد والمبادئ التوجيهية للتعبئة الأولى والتشغيل السنوي اليوم، حيث دعا إلى الاجتماع وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا».وتابع: «سيضم الاجتماع 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الإفريقي».