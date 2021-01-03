برلماني تركي يستنكر محاولة اعتقال سيدة فور وضعها مولودها

قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تنريكولو، بعد محاولة الشرطة التركية اعتقال سيدة تركية من داخل غرفتها بعد وضعها مولدها، أنه ليس هناك تفسير أخلاقي وقانوني وإنساني لهذا الأمر.و نشر "تنريكولو" صورة لاثنين من عناصر الشرطة وهم يقومون بتفتيش غرفة هاجر يلدرم، مفيدا أن هناك 8 إلى 10 أفراد آخرين من الشرطة ينتظرون أمام غرفتها.وبعد شيوع الحادثة، قررت نيابة أنقرة إرجاء تنفيذ قرار اعتقال هاجر يلدرم، التي قامت الشرطة بتفتيش غرفتها عقب وضع حملها.وعبر حسابه في "تويتر" نشر البرلماني المعارض تغريدة انتقد خلالها وزارة العدل، قائلا: "نيابة أنقرة أصدرت بيانا بشأن هاجر يلدرم حسنا، لماذا ينتظر 8-10 أفراد من الشرطة أمام غرفتها بينما يوجد هذا الشرطي داخل غرفتها بالفعل؟، هلا تفسرون الأمر على الصعيد الأخلاقي والإنساني والقانوني"