رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني تركي يستنكر محاولة اعتقال سيدة فور وضعها مولودها

الأحد 03/يناير/2021 - 10:48 ص
سزجين تنريكولو
سزجين تنريكولو
أمينة ذكى
طباعة
قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تنريكولو، بعد محاولة الشرطة التركية اعتقال سيدة تركية من داخل غرفتها بعد وضعها مولدها، أنه ليس هناك تفسير أخلاقي وقانوني وإنساني لهذا الأمر.

و نشر "تنريكولو" صورة لاثنين من عناصر الشرطة وهم يقومون بتفتيش غرفة هاجر يلدرم، مفيدا أن هناك 8 إلى 10 أفراد آخرين من الشرطة ينتظرون أمام غرفتها.

وبعد شيوع الحادثة، قررت نيابة أنقرة إرجاء تنفيذ قرار اعتقال هاجر يلدرم، التي قامت الشرطة بتفتيش غرفتها عقب وضع حملها.

وعبر حسابه في "تويتر" نشر البرلماني المعارض تغريدة انتقد خلالها وزارة العدل، قائلا: "نيابة أنقرة أصدرت بيانا بشأن هاجر يلدرم حسنا، لماذا ينتظر 8-10 أفراد من الشرطة أمام غرفتها بينما يوجد هذا الشرطي داخل غرفتها بالفعل؟، هلا تفسرون الأمر على الصعيد الأخلاقي والإنساني والقانوني"

موضوعات متعلقة

يبدأ تسليمها بعد قليل.. الصور الأولى لأول عمارة سكنية بالعاصمة الجديدة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

المرأة الحديدية عن إهانة أردوغان للمحجبات: سئمت الأمة من عقليته القذرة

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك