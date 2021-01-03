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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح طرق «الإسماعيلية» الصحراوية بعد زوال الشبورة

الأحد 03/يناير/2021 - 10:48 ص
إعادة فتح طرق «الإسماعيلية»
إعادة فتح طرق «الإسماعيلية»
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات على طريق "الإسماعيلية-بورسعيد" ومحور 30 يونيو لطبيعتها مجددًا، بعد إغلاقه منذ الساعة الثالثة فجر اليوم نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق وحرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

كما فتحت إدارة العامة الإسماعيلية، طريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوى"، والعكس، بعد زوال الشبورة المائية.

وكانت الإدارة العامة لمرور بورسعيد، أغلقت طريق محور 30 يونيو، "بورسعيد –القاهرة" والعكس، بينما لم تغلق طريق"بورسعيد - الإسماعيلية الصحراوي" والعكس، وحذرت قائدي السيارات مستخدمي طريق بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة وعدم السرعة حرصًا على سلامتهم، واتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

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