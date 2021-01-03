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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تدشين 19 نظام إلكتروني جديد بجامعة سوهاج

الأحد 03/يناير/2021 - 10:47 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن تدشين حزمة من الأنظمة الإلكترونية، التي أعدها فريق وحدة البرمجيات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية ضمن خطة التحول الرقمي بالجامعة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية 2030؛ للنهوض بجميع مؤسسات التعليم العالي وتحويلها إلى منظومة التحول الرقمي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة البيانات، وكذلك تطبيق نظام التعليم الهجين؛ نظرًا لما فرضته تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد «عزيز»، في بيان اليوم الأحد، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات ووضع خطة منهجية مدروسة لتحقيق متطلبات التحول الرقمي بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء منظومة رقمية تشمل الجهاز الإداري، والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تدشين 19 نظام إلكتروني لخدمة تلك المنظومة؛ وذلك لتسهيل الدراسة علي الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء الهيكل الإداري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود أبوالعز، مدير مركز الخدمات الإلكترونية، أن فريق وحدة البرمجيات قام بتنفيذ حزمة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة، والتي تمثلت في نظام التربية العسكرية، النظام الموحد للتقدم للدراسات العليا، نظام التعليم الالكترونى المتكامل بكلية الطب البشري (نظام ٥+٢)، نظام ميكنة العمل بقسم الأورام بالمستشفى الجامعي، وكذلك منصة رفع الأبحاث لطلاب التأهيل التربوي بكلية التربية، مضيفًا أن الأنظمة تشمل أيضًا نظام التحول الرقمي لإدارة مكتب رئيس الجامعة، النظام الإلكتروني الخاص بممتلكات الجامعة، وأيضًا نظام خاص باستراحة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقاهرة، بالإضافة إلى موقع مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، ونظام لإدارة العلاقات الثقافية، وكذلك موقع لإدارة رعاية الشباب، إلى جانب إعداد نظام لإدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، ومنصة إدارة لجميع الأنظمة الإلكترونية بالجامعة.

وأشار «أبوالعز»، إلى أن تم إعداد نظام الأمين للمخازن، وتخصيص منصة لرفع أبحاث الطلاب، وأخرى خاصة بمواقع أعضاء هيئة التدريس، وكذلك منصة لمجلة إلكترونية خاصة بقسم النبات بكلية العلوم، إضافة إلى بث قنوات تعليمية علي اليوتيوب، وتفعيل منصة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الجامعية من خلال خدمة فوري.

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