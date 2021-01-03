حلوان: سباق رباعي على منصب النقيب في انتخابات المحامين

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.





أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، الكشوف الأولية للمرشحين في نقابة حلوان الفرعية، وفقا للجدول الزمني للانتخابات.ويتنافس على منصب النقيب 4 مرشحين هم: شعبان زكریا واحمد جمال الشخیبي ونبیل سلامة وممدوح حافظ.وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.