4957 إصابة جديدة بـ«كورونا» في التشيك

سجلت السلطات التشيكية، 4 آلاف و957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو «براج الدولي»، اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ بلغ 11 ألفا و960 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات حاليًا، بلغ 5 آلاف و901 حالة، بينها 881 حرجة.ظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.