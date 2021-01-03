صحيفة سعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران

دعت صحيفة "البلاد" السعودية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إيران؛ لما تشكله ووكلاؤها من ميليشيات الإرهاب من خطر على الأمن والاستقرار.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان: "العبث الإيراني" أنه في الوقت الذي تبذل فيه الرياض أقصى جهودها لتنمية وإعمار اليمن، وتنفيذ المشاريع الحيوية، وأضخم برنامج للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مركز الملك سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ تواصل مليشيات الحوثي مذابحها وجرائمها الإرهابية بتدمير البنية التحتية في اليمن، وتعطيل وعرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين ونهب مقدرات البلد الشقيق.وأضافت أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باشر أعماله العاجلة في إعادة تأهيل مطار عدن، وتسخير إمكاناته لتنفيذ كافة الإصلاحات للمناطق المتأثرة دون توقف، بعد مسح الموقع بالكامل، مما أفشل المؤامرة التي تمارسها إيران في اليمن.