نقيب المحامين يعين «الداخلي» عضوا بلجنة انتخابات الفرعيات

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتعيين محمود الداخلي عضو مجلس النقابة، عضوًا في لجنة الإشراف على انتخابات الفرعيات.وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، أعلنت عن الكشوف الأولية للمرشحين وفقا للجدول الزمني للانتخابات المعلن في وقت سابق.وبدأ تلقى أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.