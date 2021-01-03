رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. بدء تسليم شقة أول ساكن رسميا في العاصمة الإدارية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:35 ص
تسليم شقة أول ساكن
تسليم شقة أول ساكن رسميا في العاصمة الإدارية
محمد إبراهيم وعمرو خان
طباعة
تبدأ وزارة الإسكان بعد ساعات قليلة تسليم أول وحدة سكنية في مشروع الحي السكني الأول بالمشروع الذي بدأ تنفيذه قبل سنوات قليلة، والذي نفذته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت مسمى كابيتال ريزيدنس.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نهاية الأسبوع الماضي، بأن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد 312021، وحتى يوم الإثنين 572021، فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 وD8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

وفي بيان الوزارة أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومى الأحد 312021، والإثنين 412021، ووحدات العمارة رقم 2، يومى الثلاثاء 512021، والأربعاء 612021، ووحدات العمارة رقم 3، يومى الأحد 1012021، والإثنين 1112021، ووحدات العمارة رقم 4، يومى الثلاثاء 1212021، والأربعاء 1312021، ووحدات العمارة رقم 5، يومى الخميس 1412021، والأحد 1712021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 1812021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 1912021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 2012021، ووحدات العمارة رقم 51، يومى الخميس 2112021.

والأحد 2412021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 2512021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الثلاثاء 2612020، ووحدات العمارة رقم 56، يومى الأربعاء 2712021، والأحد 3112021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 122021، ووحدات العمارة رقم 50، يومى الثلاثاء 222021، والأربعاء 322021، ووحدات العمارة رقم 68، يومى الخميس 422021، والأحد 722021، ووحدات العمارة رقم 69، يومى الإثنين 822021، والثلاثاء 922021، ووحدات العمارة رقم 70، يومى الأربعاء 1022021، والخميس 1122021، ووحدات العمارة رقم 71، يومى الأحد 1422021، والإثنين 1522021.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 1622021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورةD1، يومى الأربعاء 1722021، والخميس 1822021، ووحدات العمارة رقم 89 بالمجاورة D8، يوم الأحد 2122021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 2222021، والثلاثاء 2322021، ووحدات العمارة رقم 93 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 2422021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D1، يوم الخميس 2522021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D8، يوم الأحد 2822021.

ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 132021، ووحدات العمارة رقم 91 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 232021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 332021، ووحدات العمارة رقم 94 بالمجاورة D8، يوم الخميس 432021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D1، يوم الأحد 732021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 832021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 932021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 1032021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D1، يوم الخميس 1132021، ووحدات العمارة رقم 90 بالمجاورة D8، يوم الأحد 1432021.

ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1532021، ووحدات العمارة رقم 96 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 1632021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 1732021، ووحدات العمارة رقم 88 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1832021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D1، يوم الأحد 2132021.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 2232021، ووحدات العمارة رقم 83 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 2332021، ووحدات العمارة رقم 97 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 2432021، ووحدات العمارة رقم 84 بالمجاورة D1، يوم الخميس 2522021، ووحدات العمارة رقم 92 بالمجاورة D8، يوم الأحد 2832021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 2932021، ووحدات العمارة رقم 98 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 3032021.

ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3132021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D8، يوم الخميس 142021، ووحدات العمارة رقم 87 بالمجاورة D1، يوم الأحد 442021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 542021، ووحدات العمارة رقم 53 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 642021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 742021، والخميس 842021، ووحدات العمارة رقم 54 بالمجاورة D1، يومي الأحد 1142021، والإثنين 1242021.

ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 1342021، ووحدات العمارة رقم 57 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 1442021، ووحدت العمارة رقم 87 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1542021، ووحدات العمارة رقم 58 بالمجاورة D1، يوم الأحد 1842021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 1942021، ووحدات العمارة رقم 59 بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 2042020، والأربعاء 2142021، ووحدات العمارة 83 بالمجاورة D8، يوم الخميس 2242021، ووحدات العمارة رقم 60 بالمجاورة D1، يومى الأحد 2542021، والإثنين 2642021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2742021.

ووحدات العمارة رقم 61 بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 2842021، ووحدات العمارة رقم 69 بالمجاورة D8، يومى الخميس 2942021، والأحد 252021، ووحدات العمارة رقم 62 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 352021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 452021، ووحدات العمارة رقم 63 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 552021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D8، يوم الأحد 952021، ووحدات العمارة رقم 64 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 1052021، والثلاثاء 1152021، ووحدات العمارة رقم 71 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 1252021، ووحدات العمارة رقم 65 بالمجاورة D1، يوم الأحد 2352021.

ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 2452021، ووحدات العمارة رقم 66 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 2552021، والأربعاء 2652021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D8، يومى الخميس 2752021، والأحد 3052021، ووحدات العمارة رقم 67 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 3152021، والثلاثاء 162021، ووحدات العمارة رقم 70 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 262021، والخميس 362021، ووحدات العمارة رقم 68 بالمجاورة D1، يومى الأحد 662021، والإثنين 762021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 762021: الإثنين 2162021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من الثلاثاء 2262021: الإثنين 572021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم