340 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 202 ألف و880 حالة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الأحد بأن عدد الحالات النشطة في بلغاريا بلغ حاليا 74 ألفا و593 حالة، من بينها 4786 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و458 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأضافت أن 1124 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين إلى 121 ألفا و467 شخصا.