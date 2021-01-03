891 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، 891 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 477 ألفا و807 حالات.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع هو الآخر بمقدار 8316 حالة؛ ليصل الإجمالي 448 ألفا و258 حالة، لتمثل نسبة الشفاء في البلاد حوالي 92% من إجمالي عدد المصابين، موضحة أن حصيلة الوفيات بلغت حتى الآن 9 آلاف و257 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.