الرعاية الصحية: تسجيل 18 منشأة ضمن «التأمين الشامل» بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين عن تسجيل 18 منشأة صحية بمحافظة الأقصر تابعة للهيئة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن تؤدى مهامها في أداء الخدمات الطبية وفق معايير الجودة العالمية وذلك فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيان اليوم الأحد، إلى أنه تسجيل كل من مستشفى إسنا (طيبة حاليًا) وأرمنت (حورس حاليًا) التابعين للهيئة بمحافظة الأقصر، كما تم تسجيل 16 وحدة طب أسرة وهم (الحبيل، منشآة العماري، الطود، الضمان، القرايا، الشيخ موسى، طيبة، أحمد سعيد، آل عثمان، البعيرات، أبو طرطوش، المريس، العديسات قبلي، القبلي قامولا، نجع البركة، منشية النوبة).وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تسجيل المنشآت الصحية بالأقصر وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية في التسجيل والاعتماد، والتي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحى الشامل إهتمامًا ودعما كبيرًا، مشيرًا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة التى تحقق الرضاء الكامل عنها من جانب المنتفع، مؤكدًا على أن الجودة حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية بجودة عالمية.وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تباشر نشاط المنظومة في المحافظات بشكل دقيق وحريصة كل الحرص على الالتزام بالجودة وفق الأكواد العالمية، وتابع: هدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية.وتابع: أنه جاري العمل على قدم وساق لاستكمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، بالإضافة إلى استمرار تأهيل الكوادر الطبية والإدارية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة لما له من أثر مباشر وفعال في تطوير النظام الصحي وكجزء من متطلبات التسجيل للمنشآت الطبية، وذلك بما ينعكس على جودة مخرجات الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ويحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي كهدف استراتيجي لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال تأسيس نظام صحي يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.وأكد الدكتور مصطفى حافظ منسق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر أن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يسير بشكل إيجابي للغاية بشكل عام وفي محافظة الأقصر علي وجة الخصوص وتابغ:هناك مجهود يبذل بشكل كبير لتوفير الرعاية الصحية بشكل يضاهي أعلى النظم الصحية العالمية، بما يضمن توفير الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة والاعتماد وتابع: نستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والذي بدأته الدولة المصرية بحزمة من التجهيزات لتطبيقه شملت تنفيذ مبادرات "100مليون صحة، إنهاء قوائم الانتظار للمرضى، دعم صحة المرأة المصرية، وغيرها.وتابع: يتميز نظام التأمين الصحى الشامل بالعدالة الاجتماعية بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المنتفع والعاملين في القطاع الصحي، بهدف تقديم خدمة طبية عالية الجودة من خلال تطبيق نظام متكامل يتميز بأعلى معدلات الجودة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).