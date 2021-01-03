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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع «العامة لتعليم الكبار» للقضاء على الأمية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:31 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة،
هبه عويضه
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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، بروتوكول التعاون للقضاء على الأمية، بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها في خدمة المجتمع السكندري.

وأكد «قنصوة»،على أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتي توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيرًا أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

ولفت إلى أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع علي أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة للرد علي كافة الإستفسارات، وستقوم الجامعة أيضًا باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

فيما أكد الدكتور عاشور أحمد عمري، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.

وأعلن الدكتور محمد أنور أنه تم فتح ١٠٠٠ فصل لمحو الأمية في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ بسعة ٨٠٠٠ دارس لتبدأ مباشرة فى العمل، موضحًا أن الكلية ستقوم بإعداد قوائم بأسماء العاملين في فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.
جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع «العامة لتعليم الكبار» للقضاء على الأمية
جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع «العامة لتعليم الكبار» للقضاء على الأمية
جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع «العامة لتعليم الكبار» للقضاء على الأمية
جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول مع «العامة لتعليم الكبار» للقضاء على الأمية

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