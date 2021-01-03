الكويت تغلق بورصتها اليوم بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

كشفت بورصة الكويت، عن تعطيل البورصة اليوم الأحد، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يعاود العمل في البورصة غدا الاثنين الموافق 4 يناير 2021.وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات عام 2020، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 11.7% ليغلق عند مستوى 5546.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 13.3% ليغلق عند مستوى 6051.07 نقطة.ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 7.3% نقطة ليغلق عند مستوى 4552.43 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 4636.35 نقطة.