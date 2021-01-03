أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية

حظرت الحكومة الأرمينية استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر احتجاجا على تدخل النظام التركي في النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.وأعلنت وزارة الاقتصاد الأرمينية أن حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد لأن البضائع التركية ليست مهيمنة على السوق في البلاد حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروس وإيران والصين أن تحل محلها.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في نوفمبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ نص على وقف إطلاق النار بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في حدود مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس ورفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين إلى كاراباخ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.