في عيد ميلادها.. مجموعة من أجمل إطلالات نيللي «سيدة الفوازير»

يحل علينا اليوم 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة نيللي سيدة الفوازير الأولي، والتي تتميز بالبساطة في إطلالتها، وطوال تاريخها الفني ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الجميلة الجميلة، وخفة الظل والرقة التي خطفت الأنظار.واعتبر العديد من النقاد والجمهور نيللي فراشة جميلة، وفتاة شقية، وأميرة ساحرة، بتنوع أدوراها وأدائها، وكذلك تربعها على عرش الفوازير والاستعراض، ونصحبكم في جولة لمجموعة من الصور، لنستعرض الجمال والرشاقة والرقة والبهجة في إطلالات نيللي.