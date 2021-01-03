الخطوط الجوية الباكستانية تعلن استئناف رحلاتها إلى السعودية

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الأحد؛ وذلك بعد أن أعلنت المملكة استئناف السفر الدولي مرة أخرى.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الرياض كانت قد أغلقت حدودها الشهر الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق أن البلاد ستستأنف السفر الدولي، وذلك في إشعار صدر بعده إعلان الخطوط الجوية الباكستانية استئناف رحلاتها إلى هناك.