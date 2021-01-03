ارتفاع صادرات الصلب الصينية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر

سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر الماضي، بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9% على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر الماضي.وتابعت الوزارة أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.وصدرت الصين حوالي 48.83 مليون طن من الصلب في الأشهر الـ11 الأولى، بانخفاض 18.1 % على أساس سنوي، بينما قفزت واردات البلاد 74.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 18.86 مليون طن، خلال نفس الفترة.