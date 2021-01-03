الصحة الفلسطينية تحذر مجددا من خطورة تفشي كورونا بين الأسرى

حذرت وزيرة الصحة مي الكيلة، من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد بين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن.وأوضحت الكيلة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن جميع سجون الاحتلال معرضة لتكون مراكز للوباء، ما يعني أن كافة الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، ما يضع حياتهم في خطر، خاصة المرضى منهم.وحملت وزيرة الصحة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن "النقب"، لا سيما أنه يضم ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السّن ومرضى.وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السّن بشكل عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.واعلن منذ انتشار الجائحة عن إصابة نحو (140) أسيرًا بفيروس كورونا.ووصل عدد الأسرى المرضى قرابة (700) أسير منهم قرابة (300) حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة، وعلى الأقل هناك عشر حالات مصابة بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاما، وهو أكبر الأسرى سنّا.