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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين «عمال مصر»: الرئيس السيسي تبنى برامج حماية العمال والمشروعات

الأحد 03/يناير/2021 - 10:21 ص
محمد وهب الله
محمد وهب الله
دعاء جابر
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علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله على "التقدير والشُكر" الذي كتبه الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر، وإعرابه عن سعادته لما رآه من من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بأن الملايين من عمال مصر سيواصلون العمل ليلًا ونهارًا رغم التحديات الراهنة، لرد الجميل لزعيمهم الرئيس السيسي، وحرصه المستمر على الإعلان عن تقديره لدورهم في بناء الوطن في تلك الظروف الاستثنائية.

وقال وهب الله في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي أعلن في "تغريدة" له عن متابعته أمس الأول الجمعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية، كاشفًا عن سعادته لما رآه من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة،وقال أنها تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وهب الله أن هذه التصريحات والإشادة المستمرة من جانب رئيس مصر وسامًا على صدور جنود العمل والإنتاج، وتقديرًا لدورهم التاريخي في بناء مصر وتعميرها ومساندة الدولة المصرية لتخطي التحديات الداخلية والخارجية،مشيرًا إلى أن عمال مصر يبادلون الرئيس نفس التقدير والشكر على رعايته لمصالحهم وحرصه على حقوقهم،وتبنيه برامج الحماية الإجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا،وكذلك المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، موضحًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، في زمن الرئيس السيسي، فقد تم البدء بحفر قناة السويس الجديدة، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، التى ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى الأسمرات ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون،ومصنعين للغزل والنسيج بالروبيكي والمحلة الكبرى، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تكلفت 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير..إلخ.

ودعا وهب الله عمال مصر إلى الإستمرار في العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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