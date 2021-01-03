مقتل 70 مدنيا في هجمات مسلحة على قريتين بالنيجر

قتل 70 مدنيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في هجمات متزامنة شنها مسلحون، على قريتين في النيجر قرب المنطقة الحدودية مع مالي.وقال وزير الداخلية ألكاش ألهادا، إن الهجوم استهدف قرى تشومبانجو وزارومداري بالقرب من الحدود مع مالي.ووفقا لمصادر أمنية، فقد قتل نحو 49 شخصا، وأصيب 17 شخصا في قرية تشومبانجو، بينما قتل نحو 30 في قرية زارومداري.وقال مسؤول محلي آخر "قتل عدد كبير من المدنيين في هجوم على تشومو بانغو" القرية الواقعة في منطقة محاذية لمالي.بدوره، أشار صحفي يعمل في إحدى الإذاعات المحلية إلى أن "المهاجمين أتوا ليحاصروا القرية وقتلوا نحو 50 شخصا"، مضيفا أن هناك جرحى نقلوا إلى أحد مستشفيات المنطقة.وتسببت الهجمات المتواصلة للجماعات المسلحة في مقتل المئات منذ 2010، ونزوح 300 ألف لاجئ ومشرد في الشرق قرب نيجيريا، و160 ألفا في الغرب قرب مالي وبوركينا.