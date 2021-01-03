رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة تضبط الأوضاع بالشارع

الأحد 03/يناير/2021 - 10:16 ص
المهندس عبد الباسط
المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب،
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بدءا من اليوم الأحد، يعكس حرص الحكومة على ضبط الأوضاع بالشارع المصري، ووقف التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من بعض المواطنين الذين يتجاهلون اتخاذ التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة الخروج من المنزل.

ولفت عضو البرلمان، في بيان له، إلى أن تحصيل غرامة 50 جنيها للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، دليل على شدة الدولة المصرية وحزمها في مواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من الفيروس، مما يتطلب من الجميع التضافر سويا من أجل العبور من هذه المحنة بأقل الخسائر، منوها إلى أن ارتداء الكمامة ليست حماية للدولة بقدر ما هي حماية للمواطن وأسرته وأشقائه وذويه، من خطر العدوى بهذا الفيروس القاتل.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة القرارات التي أعلنتها الحكومة وكذلك كافة الجهات والمؤسسات بالدولة والتكاتف معا للعبور من هذه الأزمة واستكمال خطوات بناء الدولة المصرية، مثمنا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخاذ عدة من القرارات وتوجيهاته المستمرة للحكومة باتخاذ اللازم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الزيادة المرتفعة في معدل الإصابات اليومي.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

الصور

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«همس الألوان».. 105 لوحة فنية تعيد رأفت أحمد لمصر بمعرض «ضي» (صور)

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة