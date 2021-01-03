برلماني: الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة تضبط الأوضاع بالشارع

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بدءا من اليوم الأحد، يعكس حرص الحكومة على ضبط الأوضاع بالشارع المصري، ووقف التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من بعض المواطنين الذين يتجاهلون اتخاذ التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية أثناء فترة الخروج من المنزل.ولفت عضو البرلمان، في بيان له، إلى أن تحصيل غرامة 50 جنيها للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، دليل على شدة الدولة المصرية وحزمها في مواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من الفيروس، مما يتطلب من الجميع التضافر سويا من أجل العبور من هذه المحنة بأقل الخسائر، منوها إلى أن ارتداء الكمامة ليست حماية للدولة بقدر ما هي حماية للمواطن وأسرته وأشقائه وذويه، من خطر العدوى بهذا الفيروس القاتل.وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة القرارات التي أعلنتها الحكومة وكذلك كافة الجهات والمؤسسات بالدولة والتكاتف معا للعبور من هذه الأزمة واستكمال خطوات بناء الدولة المصرية، مثمنا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخاذ عدة من القرارات وتوجيهاته المستمرة للحكومة باتخاذ اللازم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الزيادة المرتفعة في معدل الإصابات اليومي.