رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تكشف سبب الهبوط الأرضي بقرية طيبة بالإسكندرية

الأحد 03/يناير/2021 - 10:15 ص
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
كشفت معاينة نيابة العامرية أول بالإسكندرية والتقرير الهندسي، أن موقع هبوط الأراضي بقرية طيبة 1 نتج عن تسريب إحدى "بلاعات" الصرف الصحي الخاصة بمصنع جبن مما أدى إلى تفاعلات المياه الصادرة من مخلفات المصنع مما أدى إلى حدوث تآكل في الأرض.

كانت النيابة قررت بطلب تحريات المباحث حول حدوث هبوط أرضي مفاجئ، بقرية طيبة 1 مما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، وتشكيل لجنة من الحي لفحص أسباب هبوط تلارض الذي نتج عنه حفرة كبيرة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع شخص.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الدفاع المدني سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، مما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، بسبب الحفرة الكبيرة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة بموقع الهبوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي: اجتماع سد النهضة غدًا فرصة للتوصل لاتفاق

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

بعد قليل.. بدء تسليم شقة أول ساكن رسميا في العاصمة الإدارية

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

الصور

image description

لمراجعة الجودة.. وفد من «التعليم العالي» يزور جامعة أسيوط

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك