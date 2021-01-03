النيابة تكشف سبب الهبوط الأرضي بقرية طيبة بالإسكندرية

كشفت معاينة نيابة العامرية أول بالإسكندرية والتقرير الهندسي، أن موقع هبوط الأراضي بقرية طيبة 1 نتج عن تسريب إحدى "بلاعات" الصرف الصحي الخاصة بمصنع جبن مما أدى إلى تفاعلات المياه الصادرة من مخلفات المصنع مما أدى إلى حدوث تآكل في الأرض.كانت النيابة قررت بطلب تحريات المباحث حول حدوث هبوط أرضي مفاجئ، بقرية طيبة 1 مما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، وتشكيل لجنة من الحي لفحص أسباب هبوط تلارض الذي نتج عنه حفرة كبيرة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع شخص.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الدفاع المدني سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، مما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، بسبب الحفرة الكبيرة.تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووضع الحواجز الحديدية لحماية المارة بموقع الهبوط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.