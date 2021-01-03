صرف 75 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

قال أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ24 عاملا، فضلًا عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ42 عاملًا من المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا، وبحث 6 شكاوى فردية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 129 منشأة، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 167 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.