633 باندا عملاقة في الأسر خلال 2020

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للغابات والأراضي العشبية بلوغ أعداد حيوانات الباندا العملاقة في الأسر 633 باندا عملاقة في أرجاء العالم خلال العام الماضي 2020، وذلك بفضل زيادة جهود الصين في تربية الباندا العملاقة وحمايتها.وأشارت البيانات الصادرة إلى أنه وحتى أول ديسمبر، وُلد إجمالي 44 صغير باندا وبقوا على قيد الحياة في عام 2020.وبحسب نتائج مسح معني، ارتفعت أعداد الباندا العملاقة البرية في الصين من 1114 في الثمانينيات من القرن الماضي إلى 1864.وفي الوقت نفسه، تضاعفت مساحة الموائل المحمية للباندا العملاقة تقريبًا إلى 2.58 مليون هكتار، ما وفّر الحماية لـ 66.8 % من الباندا العملاقة البرية.وحتى الآن، تم إطلاق تسعة حيوانات باندا عملاقة تمت تربيتها في الأسر إلى البرية وبقيت على قيد الحياة، بحسب الهيئة التي أضافت أن 61 باندا عملاقة شاركت في أعمال التعاون العلمي والبحثي بين الصين و22 حديقة حيوان في 18 دولة.