إعادة فتح طريقي مصر أسوان الزراعي والسويس ومحور 30 يونيو

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق مصر - أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا، وطريق السويس الصحراوي ومحور 30 يونيو بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.