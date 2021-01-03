القوى العاملة: تعيين 706 شباب بالإسماعيلية خلال نوفمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 706 شابًا، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2102 شابًا، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وأضاف الوزير، أن المديرية قامت أيضا بإستخراج 386 شهادة قياس مستوى مهارة، و490 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 215 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتم تحويل 26 منها للقضاء، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.